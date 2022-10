NFL 2022 2023 | week 6 | Eagles imbattibili anche per i Cowboys | Bills corsari a Kansas City

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ci si attendeva una domenica di6 ricca di emozioni in NFL, e come sempre il football a stelle e strisce non ha deluso. Tante sfide lottate con la ciliegina sulla torta rappresentata dai due big match che hanno visto coinvolti primaChiefs e Buffalo, e nella notte Philadelphiae Dallas. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA5 TUTTE LE DATE Non si può non partire proprio dagli, che in una sfida d’alta classifica hanno ottenuto la sesta vittoria e restano imbattuti in questo inizio di stagione. Una partita dalle due facce, nel primo tempo la difesa di Philadelphia non lascia neil tempo di respirare al quarterback di Dallas, Cooper Rush, con ...

Buffalo si prende la rivincita, Philadelphia resta imbattuta. Le squadre di New York stupiscono, la Tampa di Brady è in crisi, inaspettata. Sono i titoli della sesta giornata, che si chiuderà con il Monday Night fra Los Angeles Chargers e Denver Broncos. Kansas City - Buffalo 20 - 24 I Bills vincono nel Missouri vendicando la sconfitta beffa patita negli scorsi ...New York Giants (5 - 1) - Baltimore Ravens (3 - 3) 24 - 20: per l'ennesima volta Lamar Jackson a compagni scappano, salvo poi crollare nel finale. Il primo quarto si chiude sul 10 - 7 per i Ravens che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È da settimane che più o meno timidamente borbotto sull’imprevedibilità di questo campionato – probabile figlia di una qualità di gioco non particolarmente alta – e il fine ...