NFL 2022-2023 6a settimana | prosegue il volo degli Eagles | vincono Vikings | Giants | Jets e Bills che passano a Kansas City

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La sestadella NFLnon è stata una di quelle chein sordina, anzi. Sono arrivate alcune conferme importanti e, soprattutto, numerose sorprese clamorose. Nella AFC i Buffalocentrano la vittoria di prestigio in casa deiChiefs, mentre continua la corsa dei sorprendenti New Yorkchedi forza al Lambeau Field mandando ufficialmente in crisi i Green Bay Packers. Nella NFC non si fermano i Philadelphia, unici ancora imbattuti, che piegano i Dallas Cowboys, mentre arrivano le vittorie importanti di Minnesota(a Miami) e New York(a Baltimore). Fanno notizia i ko di Tampa Bay Buccaneers (in casa di Pittsburgh) e ...

Huddle Magazine

