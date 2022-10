Nei tuoi panni debutta oggi | la famiglia Burzotta protagonista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ tutto pronto per il debutto del nuovo programma Rai, Nei, 17 ottobre 2022, andrà in onda la prima puntata del docu-reality con Mia Ceran che ogni settimana, ospiterà unache ha deciso di mettersi in gioco. Ogni settimana saràuna. E ogni giorno un membro dellaprescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (ad esempio il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello…), sotto lo sguardo attento dei nostri filmaker. La, composta da mamma Rosa, papà Francesco e dai due figli, Mattia e Greta (17 e 16 anni), è ladella prima settimana di “Nei ...

Un tuo fratello siamese, anzi, di più: qualcuno che abbia potuto conoscere da sempre anche ipensieri'. Ad un certo punto Nicola si accorge che Antonio lo sta guardando con uno sguardo, che...... stalle vicino e dimostra isentimenti per riuscire a risollevarle il morale. Leone Nella ...Anche se non ti sembra possibile riuscirai a risolvere una questione di salute che ti ha afflitto...Mia Ceran debutta oggi su Rai 2 con il nuovo programma Nei tuoi panni. La famiglia Burzotta protagonista dell'esperimento ...Together Price aiuta gruppi di persone a condividere il costo dei loro piani Multi-Utente in modo semplice e sicuro.