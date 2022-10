Nasce il sindacato degli influencer in Italia | ecco che cosa chiede al governo

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Al via la campagna di tesseramento di Asso, la prima associazionena di categoria, inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali del ministero dello Sviluppo Economico, che ha l’obiettivo di rappresentare e tutelare istanze e interessi die content creator. I fondatori e presidenti dell’associazione Jacopo Ierussi e Valentina Salonia spiegano che Assoè nata per «tutelare interessi e dirittie dei creator, figure nuove che cambiano rapidamente quanto il mondo dei media, e che sono professionisti in un mercato ancora non regolato». Quello che chiedono gliinfatti è l’ideazione di una legislazione specifica sia sul piano fiscale che dei compensi per chi lavora nell’ambito della digital economy. Per ...