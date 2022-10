Napoli | rischio Coppa d’Asia per Kim | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilperderebbe Kim a metà della prossima stagione per lache si potrebbe disputare in inverno: laLa prossima edizione dellasi disputerà in Qatar. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la competizione potrebbe, come per i Mondiali, essere spostata da giugno a novembre per le temperature troppo elevate. Nel caso si disputasse dunque nei mesi invernali, ilperderebbe il suo difensore centrale, Kim, a metà del prossimo campionato di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.