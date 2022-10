Napoli | magic moment | il gesto di Spalletti ne è la prova

Tutto Napoli

... Piotr Zielinski Piotr Zielinski è stato intervistato da Dazn nel pre - partita di- Bologna. Il polacco sta vivendo un vero e propriomoment. In 13 partite ha segnato 4 gol e siglato 6 ......fermi della squadra chiamata a confermarsi Campione d'Italia e lanciata alla rincorsa del... lo staff tecnico rossonero avrebbe optato per prevedere il rientro in gruppo di 'Mike ' ... Un gesto di Spalletti rappresenta la copertina del magic moment del Napoli ForzAzzurri.net - Corriere della Sera - Napoli, magic moment: il gesto di Spalletti verso i giocatori ne è la prova. La vittoria del Napoli, rappresenta il momento che sta ...Magic moment per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere della Sera esalta gli azzurri dopo la bella vittoria contro il Bologna: "Il Napoli non si ferma, porta a casa la decima vittoria consecutiva ...