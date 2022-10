Napoli | Kvaratskhelia nel mirino degli spagnoli

C'è un vago sapore emiliano nell'esaltante inizio di stagione del, primo in Serie A e a punteggio pieno nel girone di Champions League dopo quattro giornate ...ci sono Khvicha, la ......della partita secondo il Corriere dello Sport è: voto 7 come Kim e Osimhen. La Gazzetta dello Sport alza il voto del georgiano a 7.5 e indica Meret (voto 5) come flop del. Il ...Nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, il giornalista Paolo Condò ha commentato la vittoria del Napoli per 3-2 contro il Bologna. “Le due squadre che viaggiano in quota hanno vissuto situazioni sim ...Khvicha Kvaratskhelia è il vero e proprio protagonista del Napoli in questa prima parte della stagione. Arrivato per 10 milioni di euro in estate è lui la star degli azzurri primi in classifica e con ...