Napoli-Bologna 3-2 | pagelle Osimhen e Kvaratskhelia possono esportare la rivoluzione

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ledi3-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il Napule vince nonostante il giovane Meret. E’ la dura verità di stasera, Ilaria. Ma una giornataccia può capitare e poi è una fortuna che venga ammortizzata dal Napule luccicante di queste settimane. Non a caso il San Paolo, pardon il Maradona lo ha accarezzato con tanti applausi per rincuorarlo. Altri tempi quando le papere di Meret erano purtroppo decisive. Oltre alla beneficenza alla nuova squadra di Thiago Motta (l’anno scorso fu Giovanni Gesù a intenerirsi il cuore e la testa), ci sono un rilancio sballato da brividi e un’uscita a vuoto. Detto questo, noi a Meret vogliamo bene e siamo stati i primi a gioire per la sua resurrezione psicocalcistica. Sempre viva Meret – 5 Ha sbagliato qualcosa dopo un inizio di campionato straordinario. Bene: ci ...

Serie impressionante degli azzurri tra campionato e Champions: battuto il. L'Udinese blocca la Lazio, Immobile ...Skorupski 6: reagisce bene al momento no, sui gol nulla può ma le sue parate tengono accese le speranze sino all'ultimo. Rischia una volta coi piedi di combinare un disastro ma gli va bene, perché ... Il Napoli rischia ma vince con il Bologna: ancora primo in classifica Eljif Elmas parte dalla panchina, bocciato dalla pagelle di Napoli-Bologna, il giocatore macedone non riesce a fare la differenza.Il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, contro il Bologna ha vinto da squadra grande e matura. Esperta ...