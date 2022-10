Napoli | battuto nuovo record stagionale in Serie A

...per il torneo campano e potrebbe ritrovarsi al secondo turno proprio lo spagnolo che l'ha... IL TABELLONE COMPLETO DELL'ATP 250 DITra le altre teste di serie del TennisCup , alla ...Qui aora l'obiettivo è provare a migliorare il ranking e magari vincere un nuovo torneo. ... un eventuale scontro con l'iberico sarebbe una rivincita con Roberto che haMatteo solo ...Il Napoli ha battuto un nuovo record stagionale in Serie A; a riportare la notizia ci ha pensato l'edizione odierna del quotidiano Repubblica ...Ancora riflettori: dopo il Mondiale, in programma tra novembre e dicembre prossimi, il Qatar ospiterà anche la Coppa d’Asia 2023, la competizione ...