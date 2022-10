Napoli | agente Osimhen | “Tante squadre interessate | ma affari si fanno in tre”

Il mercato è dinamico, ma la nostra volontà è quella di continuare ale continuare a fare bene ', ha dichiarato a Radio Kiss KissRoberto Calenda,del giocatore.L'di Osimhen, Roberto Calenda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'Victor ha una generosità grandiosa, non lo scopro di certo io. Ma voglio sottolineare ...Rilevante operazione antifrode condotta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio presso lo scalo portuale partenopeo. A seguito di una mirata attività di analisi dei rischi a cura dei funz ...... ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Bologna, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per ...