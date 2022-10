Nakamura | addio al calcio a 44 anni | ha giocato anche con la Reggina

Famoso per i suoi calci di punizione,era sbarcato in Italia nel 2002 alla Reggina, giocando per tre anni in serie A. Poi il Celtic, di cui ha vestito la maglia per 4 stagioni, e una ...Shunsuke, 80 presenze con la maglia della Reggina ed 11 gol, poi passato al Celtic squadra con la quale ha vinto tre campionati, due coppe di lega ed una coppa nazionale. I tifosi amaranto lo ...ROMA - Shunsuke Nakamura appende gli scarpini al chiodo, dicendo basta col calcio giocato all'età di 44 anni. L'ex centrocampista giapponese di Reggina e Celtic, attualmente allo Yokohama FC nella sec ...Serie A, addio a uno dei protagonisti degli ultimi anni: tifosi in lacrime. Una brutta notizia per tutti gli appassionati del nostro calcio ...