Nainggolan ne combina un'altra | fuma in panchina prima della partita e scatena l'ira dell'Anversa FOTO

Dopo aver fallito un esame per il recupero della patente il giocatore ha continuato a mettersi al volante Di: Redazione Sardegna Live Ancora problemi con la legge per Radja. Il centrocampista ex Cagliari, tornato in Belgio per militare fra dell'Anversa, è finito in manette. Il giocatore è stato fermato dalla polizia dopo essere stato sorpreso alla guida della ... Nainggolan combina guai: l'ex Cagliari arrestato in Belgio Radja è stato rilasciato subito dopo l'interrogatorio in caserma. La licenza di guida gli era stata sospesa in precedenza. Avrebbe dovuto sostenere un nuovo esame, che non ha mai fatto ...