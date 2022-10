(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'ex fuoriclasse: "Pecco viaggia ora su un'autostrada libera, non lo ferma più nessuno" ROMA - "Pecco ha superato in classifica il povero Quartararo, ma mi sa che non lo ferma più nessuno. Magari ...

Lo Speciale

Così, in un'intervista a 'La Repubblica', l'ex campione Giacomo, in vista del rush finale del Mondiale della motoGp che vede al comando la Ducati di Bagnaia. "Bagnaia in Australia ha scelto ...... quello del, con una valigia carica di speranze e insicurezze. Il pilota che ieri, sul ... bisogna invece risalire a Giacomoe alla MV Agusta nel 1972 per trovarne uno su una moto ... Motomondiale: Agostini "Bagnaia può diventare campione già a Sepang" » LO_SPECIALE L'ex fuoriclasse: 'Pecco viaggia ora su un'autostrada libera, non lo ferma più nessuno' ROMA (ITALPRESS) - 'Pecco ha superato in classifica il ...TORINO. Pecco Bagnaia è cresciuto, ormai è un uomo, quasi un campione. Distante anni luce dal ragazzino riccioluto che una decina di anni fa era arrivato da Chivasso nel giro dei grandi, quello del mo ...