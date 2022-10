MotoGP | Francesco Bagnaia e la marcia dei 365 giorni A Motegi gli ultimi passi indietro per raggiungere la felicità?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’impressione è che perla caduta di, semplicemente stupida perché conseguente a un tentativo di attacco che non sarebbe stato propedeutico ad alcunché di concreto, abbia avuto effetti nefasti nell’immediato, ma abbia apportato un grande beneficio nel lungo periodo. Non a caso si è verificata in Giappone, nelle cui scuole materne viene insegnata una filastrocca. “Lanon arriva da sola, passo dopo passo siamo noi alei. Un passo ogni giorno, trein tre. Dopo tre in avanti, vaidi altri due”. Più o meno è quanto accaduto a Pecco, che diavanti ne ha fatti parecchi nell’arco del 2022, ma nel Paese del Sol Levante ne aveva compiuti due, ...

E in testa alla classifica piloti dellaarriva l'inevitabile scossone che rimette tutto in ... Così'Pecco' Bagnaia ne ha approfittato, seppur non in pieno. Il pilota della Ducati, da ...Bagnaia è il nuovo leader del Motomondiale. Dopo quei 6 mesi di inseguimento. Di più: domenica prossima 23 ottobre in Malesia si giocherà il primo match point per il titolo di ...GP Australia Suzuki MotoGP 2022 – Entusiasmo a mille per Alex Rins al termine dell’ultimo Gran Premio d’Australia a Phillip Island, terzultimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. Un risultato im ...Pecco Bagnaia può vincere il mondiale di MotoGP già in Malesia, il pilota Ducati sorpassa Quartararo e guida il mondiale ...