MotoGP Australia | Marquez fa il ‘modesto’ | la frase che scatena la polemica

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) . Ecco che cosa ha detto il pilota della Honda. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come riporta ‘Motosprint.it’, Marcfa discutere per le dichiarazioni rilasciate in seguito ald’. Lo spagnolo ha conquistato il secondo posto dopo i vari infortuni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.