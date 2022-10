Morto sul palco durante un concerto | Mikaben aveva 41 anni – Video

Mikaben èper un malore durante un concerto: il video del momento finisce in rete. Argomenti trattati Mikaben è: malorepalco Mikaben: le cause della morte Chi era Mikaben Lutto nel mondo della musica: il rapper Mikaben èa causa di un malore che l'ha coltopalco. L'artista 41enne si stava ...Nei racconti fatti nei mesi scorsicampo, aveva detto che a convincerlo a partire per difendere ... Putzolu è il terzo italianonella guerra in Ucraina, dopo Edi Ongaro , 45enne veneto, ...TREVISO - Muore in ospedale a poche ore dallo schianto in moto. Non ce l'ha fatta Andrea Balzan, 59 anni, di Preganziol, vittima dell'incidente di domenica pomeriggio, 16 ottobre, a Monigo, ...Terribile lutto nel mondo della musica: Mikaben è morto per un malore durante un concerto. Il video del momento è virale.