Morti sul lavoro | Airaudo Cgil | “Sono tutte evitabili | gli ispettori sono pochi e mancano i controlli”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Presentiamo una settimana di mobilitazione contro gli infortuni e lenei luoghi di. La Regione Piemonte è la quarta tra le peggiori in Italia, ad agosto c’erano 60, c’è un peggioramento delle condizioni. Si muore studiando e lavorando, cosa inaccettabile. Ildovrebbe essere vita”. Così Giorgio, segretarioPiemonte, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per la settimana dedicata alla sicurezza sul. “, vorremmo un piano di prevenzione, ad esempio non sappiamo quante ispezioni siano state fatte. Ha inciso molto la precarietà, la ricattabilità, i lavoratori non fanno le loro ragioni. E poi c’è la ...

RomaToday

In vent'anni, infatti, sono stati 480 i bambiniper mano dei genitori in Italia (Fonte Ansa), ... Sua madre, Veronica Panarello, aveva fatto ricadere le accusesuocero. Era stata lei. Il ...Vanno aggiunte 156 persone decedutesuolo toscano ma erano residenti fuori Regione. Due operai morti sul lavoro in due giorni, sono 7 nel 2022. Sindacati in piazza il 22 ottobre L'italiana Alessia Piperno sta bene, assicura la Farnesina. La Germania propone un pacchetto specifico contro "chi usa la forza bruta contro cittadini che chiedono libertà e pace" ...Sono immagini molto forti quelle che circolano sui social in queste ore, che ritraggono il rapper Mikaben collassare sul palco durante un concerto a Parigi. Il musicista è morto poco ...