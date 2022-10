(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo sport Letizia Sardisco questa mattina hanno insignito in Sala Rossa alla giovane promessa un prestigioso riconoscimento per la sua brillante carriera sportiva, iniziata dall’età di 11 anni e che ha visto prestigiosi traguardi. Universitaria alla facoltà di lingue e letterature studi internazionali, ha titoli regionali sia (live.it)

MonrealeLive

Il sindaco di, Alberto Arcidiacono,le gemelle Karola e Valentina La Mantia, eccellenze del Minienduro, che hanno conquistato il bis al Trofeo Delle Regioni 2022.... già consigliere comunale nella sua città,, oggi portavoce regionale di Più Europa Sicilia ... che molta di questa classe dirigente che oggi si lamenta non ha saputo cambiare,chi vuole ... Monreale premia Alice Mammina, la suacampionessa regionale di corsa campestre MONREALE, 12 ottobre – Ieri in Sala Rossa il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco hanno donato due medaglioni con il logo del Comune di Monreale alle gemelle La Mantia ...Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, premia le gemelle Karola e Valentina La Mantia, eccellenze del Minienduro, che hanno conquistato il bis al Trofeo Delle Regioni 2022. Ieri in Sala Rossa il ...