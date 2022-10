Mondiali Formula Kite | a Cagliari Pianosi si piazza al quinto posto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Si è concluso ail Campionato Mondiale diche ha visto protagonisti tantissimi atleti provenienti da tutti i continenti. Le Medal Series non hanno regalato soddisfazioni particolari ai due azzurri impegnati:conclude ale Boschetti al nono. Gli iscritti negli uomini sono 92 suddivisi in tre flotte, per le donne 58 suddivise in due flotte.Maschile Classifica finale: 1° Vodisek (SLO) 2° Maeder (SGP) 3° Mazella (FRA) Gli altri italiani in gara: 5°(ITA) 9° Boschetti (ITA) 14° Calbucci (ITA) 24° Brasili (ITA) 62° Ferrone (ITA) 70° Soli (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti: Lorenzo Boschetti: “Purtroppo sono stato sfortunato in partenza perché mi ...