Modello 730 integrativo | c’è tempo fino al 25 ottobre per correggere gli errori

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Passata la scadenza del 30 settembre per presentare il730/2022, se ne avvicina una altrettanto importante: quella del 25, data entro la quale è possibile presentare il730in caso dioppure omissioni. Ma solo in alcuni casi.730, cos’è Il730è una dichiarazione integrativa rispetto all’originaria. Può essere utilizzato quando il contribuente si accorge di non aver inserito o fornito tutti gli elementi richiesti nella dichiarazione già presentata entro la scadenza ordinaria del 30 settembre. Può trattarsi di oneri deducibili o detraibili oppure redditi non dichiarati. Va inviato entroin diverse modalità, a seconda che le ...

