Mini - Stop alle elettriche a Oxford | saranno prodotte tra Cina e Germania

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il gruppo BMW ha deciso di interrompere l'anno prossimo la produzione dellenello storico impianto di Cowley,porte di, e di trasferirne l'assemblaggio in. Lorientra in un più ampio piano di revisione della gamma del brand britannico, che entrerà in vigore nel 2024 e porterà a una completa riorganizzazione del network produttivo: laa batteria sarà prodotta nella fabbrica realizzata a Zhangjiagang, nella provincia dello Jiangsu, dalla 'Spotlight Automotive Limited', la joint venture paritetica con la Great Wall Motor. Nello stesso impianto sarà assemblata anche laAceman elettrica, mentre la versione a zero emissioni della Countryman uscirà dall'anno prossimo dcatene di montaggio ...

