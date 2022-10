Mimmo Paladino | La Divina Cometa è il mio film di Natale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Questo è undi. Certo, con caratteristiche diverse dai cinepanettoni. Ma a me piacerebbe che fosse visto in sala dal maggior numero di persone possibile, prima che arrivi in tv. E infatti ci saranno molte proiezioni-evento in giro per l'Italia". Cosìparla di 'La', il suo nuovo lungometraggio da regista presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. Il pittore e scultore è tornato dietro la macchina da presa, a 16 anni dal suo ultimo lavoro per il cinema, 'Quijote'. "Ma questa volta - spiega all'Adnkronos - con l'ambizione di fare unche avesse caratteristiche comunicative più ampie del precedente. E mi pare che la sala gremita, con oltre 500 persone, ieri alla festa di Roma, mi abbia dato ...

