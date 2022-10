Milano | vetrine al buio | ' Negozi | contro il caro bollette sì a led e check - up energetico'

... a partire dallo 'spegnimento delle insegne e delledi notte e una maggiore attenzione alla apertura e chiusura delle porte'. Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio, come ......dai più importanti antiquari e galleristi italiani e stranieri per dar vita alledi Amart, ... docente di Museologia e Museografia e autore di spazi illustri come il Museo Diocesano die ...Contro il caro bollette, il sindaco Giuseppe Sala ha presentato nei giorni scorsi il Piano di risparmio del Comune da 1,5 milioni euro, realizzato insieme con A2A e Politecnico, che contempla, ...Per mettere un tetto al prezzo del…. L’articolo Caro energia, la ricetta di Calenda per abbattere le bollette: “Un ‘bazooka’ da 40 miliardi” proviene da MeteoWeek Il Terzo Polo propone la sua ricetta ...