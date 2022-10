Milano | lo smog è alle stelle | 110 mila gli studenti a rischio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La situazionenon accenna a migliorare. Un’indagine rivela livelli di No2 pericolosi in strada. Ale scuole: 110tra bambini erespirano ogni giorno aria nociva. La mappa: ala zona Loreto: il biossido di azoto supera i livelli imposti dalla legge. Pericolosi livelli di No2 a, parlano i dati Photocredit: ecodcittà.itSe un miglioramento c’è stato per la concentrazione di polveri sottili che è rientrata nei parametri normativi, quella di No2 rimane pericolosamente alta. Nel 2021 la media annua è stata di 44 microgrammi per metro cubo, ad oggi in zone come quella di Loreto si arriva a 55. Il limite previsto dalla legge europea è di 44. L’analisi è stata ...

Emergenza: lo riferisce l'associazione 'Cittadini per l'aria', la quale ha ideato una cartina del capoluogo meneghino, utile a effettuare la misurazione dell'inquinamento da biossido di azoto. Tutte le oltre mille scuole nel territorio del Comune di Milano - fra asili nido ... Sull'analisi e sulla pericolosità dello smog per i più piccoli si è espresso anche Francesco Forastiere, insignito ...