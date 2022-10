(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilè una seria pretendente per Rafael: lo assicura la stampa spagnola, l'attaccante delè in...

Calciomercato.com

... Brasile)Karim Benzema (Real Madrid, Francia)Mike Maignan (AC, Francia)Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool, Uruguay)Phil Foden (City, Inghilterra)Sadio ...... Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Phil Foden (City); Luka Modric (Real Madrid); Kevind De Bruyne (City) Attaccanti: Mohamed Salah (Liverpool); Rafael Leao (); ... Milan, il Manchester United fa sul serio per Leao Il Pallone d’Oro è arrivato all'edizione numero 66. Dopo la non assegnazione nel 2020, causa Covid-19, e la vittoria del solito Leo Messi l'anno scorso, ...La dirigenza deve sbrigarsi per blindarlo E' notizia di poco fa riportata dal Mirror che l'attaccante portoghese Rafael Leao è seguito oltre che dal Chelsea anche dai diavoli rossi del Manchester Unit ...