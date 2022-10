Migranti | 177 clandestini a bordo della Geo Barents | che farà rotta verso l’Italia L’avvertimento delle Ong al nuovo governo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Su segnalazione di Alarm Phone, Geodi Medici senza frontiere ha soccorso un gommone con 46 persone in pericolo, tra cui 16 minori, in fuga dalla Libia. Anave ci sono ora 177 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Su segnalazione di Alarm Phone, Geo Barents di Medici senza frontiere ha soccorso oun gommone con 46 persone in pericolo, tra cui 16 minori, in fuga dalla Libia. A bordo della nave ci sono orapersone.Altri 64, su due diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Due donne - una ... Lo rende noto su Twitter Mediterranea, spiegando che bordo della nave ci sono ora... Sicilia, Migranti: Medici senza Frontiere soccorre un gommone in mare Altri 64 migranti, su due diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Due donne - una incinta e una cardiopatica - sono state portate al ...Il numero di migranti internazionali è stimato in 281 mi­lioni nel 2021 (3,6% della popolazione mondiale), a fronte dei 272 milioni del 2019. Di questi, quasi due terzi sono migranti per lavoro e sono ...