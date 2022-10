Micro - Microlino Lite e Spiaggina | le anteprime a Parigi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La svizzerapresenta al Salone diduemondiali: si tratta dellalinoe della Conceptlino, che affiancano la versione definitivalino 2.0 in consegna in Italia nel primo trimestre del 2023.linosenza patente. La versionelinoè rivolta ai clienti più giovani. Lalino 2.0 infatti è omologata come veicolo leggero L7e con velocità massima di 90 km/; di contro, lapuò essere guidata senza patente in molti Paesi grazie alla limitazione di velocità a 45 km/h. L'autonomia rimane quella della 2.0, con tagli di batteria in grado di garantire 91, 177 e 230 km di autonomia. Dal ...