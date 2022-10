Michela Pozzato insegna l' arte di disporre foglie e corolle Fa colazione in terrazza tra i fiori che | per il suo negozio | acquista rigorosamente di stagione

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022), 55 anni, è flower designer, ma ama definirsi “fioraia”. Dopo aver seguito una serie di corsi in Gran Bretagna, ha fondato la sua attività ponendo l’accento sulla provenienza locale dei, la coltivazione senza chimica e pesticidi, la ricerca di flora naturale e anche spontanea coltivata in campo aperto, e non in serra. Utilizzandodimai forzati e seriali, le sue creazioni sono sempre diverse. Ama le iris barbata, il lillà, i biancospini. Ha due figli, Matteo, 34 anni, e Filippo, 27. Il suoè a Milano., flower designer. Leggi anche › Chiedilo al vivaista: 10 domande per aspiranti pollici verdi ...