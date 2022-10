Meteo lunedì | verso una nuova ottobrata | con caldo anomalo in Italia I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022) PrevisioniSITUAZIONE. Dopo la fase di maltempo che ha interessato il Sudecco che l’anticiclone è tornato a farci visita. Le condizionisul nostro Paese sono tornate ad essere stabili ovunque e continueranno ad esserlo anche nella prossima settimana. Infatti il Mediterraneo sarà protetto almeno fino a giovedì 20 ottobre da un nuovo e sontuoso, visto il periodo, campo alto pressorio. Clima mite a oltranza e piogge assenti, continua e si aggrava la situazione della siccità al Nord. Attenzione però alle nebbie e alle nubi basse come di consueto in occasione di rimonte anticicloniche nei mesi autunnali.LUNEDI’ 17 OTTOBRE: giornata che di autunnale ha ben poco, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, qualche nube in più al mattino sul Piemonte e sulle ...