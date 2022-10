Mercedes | Wolff | ' I cicli sono destinati a finire'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E' un Totoche vorrebbe vincere sempre, quello che si appresta a cedere lo scettro del titolo Costruttori per la prima volta dopo otto anni, anche se sa benissimo che vincere sempre non si può. ...

Anche Toto, Team Principal della scuderia, ha ammesso che il progetto di Lewis Hamilton è continuare a correre per altre cinque stagioni e terminare la carriera in. "Abbiamo ancora ...E' un Totoche vorrebbe vincere sempre, quello che si appresta a cedere lo scettro del titolo Costruttori ... Questo sancirà ufficialmente la fine del ciclo d'oro, imbattuta tra le ...Dopo otto titoli Costruttori la Mercedes si appresta a consegnare lo scettro alla Red Bull, al termine di un'annata nella quale, sempre secondo Wolff, nella prima parte di stagione la vettura più velo ...Di recente, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha detto che il progetto di Lewis Hamilton è continuare a correre per altre cinque stagioni. Il sette volte campione del mondo ha confermato, ...