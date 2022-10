Mercedes-AMG - EQE Suv | la prima elettrica a ruote alte di Affalterbach

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per lavolta la-Benz abbina il marchio AMG a una Suv. Nasce così la-AMG EQE Suv, basata sulla vettura aappena presentata e dotata delle medesime caratteristiche della-AMG EQE già disponibile. Va notato che la EQS SUV sette posti non è stata declinata in questa versione sportiva, lasciando l'onore alla sorella minore a cinque posti. Look aggressivo anche per la Suv. La firma AMG è subito evidente nella personalizzazione del design della carrozzeria e degli interni. La EQE SUV riceve infatti la mascherina Black Panel con listelli verticali cromati, lo stemma AMG sul cofano, il pacchetto aerodinamico con elemento in tinta e altri nero lucido, l'animazione dedicata AMG dei gruppi ottici Digital Light, i passaruota ...