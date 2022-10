Membrana | un viaggio in cui corpi | identità e generi si trasformano e si reinventano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Pubblicato per la prima volta a Taiwan nel 1995,è un classico della narrativa speculativa queer in cinese. Ripubblicato da add editore in lingua italiana, questo libro, di cui vi regaliamo come estratto il primo capitolo, presenta il genio creativo dello scrittore Chi Ta-wei che, con talento predittivo, immagina la saturazione provocata dai social media e il monitoraggio corporeo, intrecciandoli a tòpoi distopici come il dominio della tecnologia e dei regimi capitalisti. Questo romanzo visionario e sublime si distingue per l’estetica cyberpunk e i temi queer e trans. Unin cuisie si, ponendo questioni radicali: gli esseri umani sono ancora padroni della loro memoria e del loro futuro? Buona ...