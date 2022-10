Agenzia askanews

Il passato è passato e va "lasciato alle spalle" perché ora la cosa importante "è dare al più presto un governo al Paese". E' questo, secondo quanto si apprende, quello che Giorgiaavrebbe detto a Silvio Berlusconi nel corso dell'incontro a via della Scrofa. La leader di Fdi ha cercato di stemperare il clima trovando nel presidente azzurro, viene spiegato, la stessa ......governo possibile è quello di una coalizione di centrodestra" Un'altra voce autorevole che... ha dettoFitto, ospite del Live In da Firenze di SkyTg24: 'Basta rivedere il percorso die ... Meloni stempera il clima: superiamo il passato, governo al più presto Roma, 17 ott. (askanews) - Il passato è passato e va 'lasciato alle spalle' perché ora la cosa importante 'è dare al più presto un governo al ...Le notizie di politica di oggi in diretta - Giorgia Meloni ha risposto a voce agli appunti di Silvio Berlusconi in cui l'obiettivo di un fotografo è arrivato a leggerne ...