Meloni sbugiarda i gufi | il porno elettorale Usa e la Viola | quindi | oggi

Il Tempo

'Il premier in pectore Giorgiaha scelto un profilo molto sobrio da quando sono state vinte le elezioni e, con il suo grande senso di responsabilità, si è immersa nello studio di dossier anche ...la sinistra Elezioni 2022, Meloni sbugiarda la sinistra: "Difendo la vita e le donne" Quindi, oggi...: i possibili ricorsi al Tar contro il rigassificatore di Piombino, l'intervista di Zuppi e il governo Meloni ...Il solito Roberto Saviano. Getta fango su chi non la pensa come lui. Questa volta è toccato a Giorgia Meloni, candidato premier in pectore.