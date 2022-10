Meloni-Berlusconi | oggi incontro del ‘disgelo’

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) –del disgelotra Giorgiae Silviodopo lo scontro dei giorni scorsi con lo ‘strappo’ di Fi sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e le frizioni sugli ‘appunti del Cav’. Sarà l’occasione per chiarirsi definitivamente e riprendere la trattativa sul futuro governo, che si era arenata in particolare sul caso Ronzulli, un caso che “non è mai esistito” ha sottolineato ieri in una nota la senatrice di Forza Italia. Grazie anche al lavoro dei pontieri (da Gianni Letta a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, ma anche Fedele Confalonieri e la primogenita dell’ex premier, Marina) si sarebbe arrivati alla convocazione di un faccia a faccia tra la leader Fdi e il Cav, che potrebbe essere decisivo per sbloccare lo stallo attuale. Il colloquio, raccontano, dovrebbe ...

, incontro in via della Scrofa. Ronzulli: "Il mio caso non esiste più"...ha risposto con parole 'chiare ma non pesanti' ('Alla lista diva aggiunto: non ricattabile', questa la sua replica), non servirà il calumet della pace. "Chi vorrebbe mettere lanel ...