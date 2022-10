Mbappe lascia il Psg a gennaio? L’attaccante allo scoperto sulle ultime indiscrezioni di mercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Kylian Mbappé è stato protagonista nel successo dell’ultima giornata di Ligue 1 contro il Marsiglia. Il Psg continua la corsa verso il titolo in Francia e la sfida dell’undicesima giornata si è conclusa sul risultato di 1-0. Il gol decisivo è arrivato alla fine del primo tempo con Neymar su assist di Mbappé. Continuano a circolare voci sul futuro del francese, secondo leMbappé avrebbe chiesto al Psg la cessione già acon la possibilità di una rescissione del contratto. Il diretto interessato ha deciso di smentire levoci. “Sono molto contento di essere qui. Non ho mai chiesto di partire a, non ho capito come sia uscita questa notizia. Sono rimasto sorpreso come tutti. Ci sono persone che potrebbero pensare che io sia coinvolto in questo, ma non è così. Sono ...