‘Maurizio racconta…’ | Ganna poco tutelato dalla Ineos Il caso Egonu nasconde le lacune tecniche

(Di lunedì 17 ottobre 2022) FILIPPO56,972 e 3.59.636. Non sono i numeri vincenti della lotteria, ma i record mondiali frantumati da Filippoin questi giorni scorsi (Record dell’Ora su pista e 4 Km di inseguimento individuale, rispettivamente), entrando così di diritto tra i grandissimi del tondino di tutti i tempi e facendo un salto nel futuro (credo che nei prossimi anni solo lui stesso possa ritoccarli). L’uomo simbolo del nostro movimento ha scritto dunque il proprio nome in uno degli albi d’oro più prestigiosi del ciclismo, anche se tra un record e l’altro ha disputato l’inseguimento a squadre con la nazionale azzurra ai Mondiali su pista, finiti poi con l’argento al collo. Purtroppo con entrambi gli eventi così ravvicinati, la benzina nel motore di Pippo non era al ...