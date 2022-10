Mattia Bellucci | sette meraviglie valgono il primo Challenger | “Emozione unica Che bello poter esprimere il mio potenziale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “La fine mi sembrava sempre più lontana, non mi sono mai sentito davvero ad un passo dall’alzare il trofeo. È questa sensazione che mi ha permesso di vincere”, firmato. A Saint-Tropez, il tennista di Castellanza ha compiuto, una più decisiva dell’altra.match che gli hanno permesso, dalturno delle qualificazioni, di arrivare in finale e vincere iltorneodella carriera con un netto 6-3 6-3 contro Matteo Arnaldi. Con questo risultato,si è anche aggiudicato la possibilità di giocare le qualificazioni dei prossimi Australian Open, suoSlam in carriera. “Il torneo mi ha provato molto fisicamente, d’altronde ho giocato un numero di partite ...