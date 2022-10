Massimo Bottura a Che tempo che fa | “860 milioni di persone soffrono la fame Sprechiamo il 33 per cento del cibo che produciamo E’ inaccettabile”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “L’Osteria Francesca è come una bottega rinascimentale dove facciamo cultura, siamo ambasciatori dell’agricoltura, siamo agenti di turismo, facciamo formazione e adesso anche il sociale. La situazione è tragica,per 12 miliardi di, siamo circa 7 miliardi e mezzo sul pianeta, di cui 860dilail 33% di quello che, circa 1.3 bilioni di tonnellate die questa è una cosaoggi”. Cosìospite di Fabio Fazio a Cheche fa su Rai3 in occasione del World Food Day, la Giornata mondiale dell’alimentazione. Sul suo progetto Food For Soul con cui ...

Sette del Corriere della Sera

Spazio anche al World Food Day - la Giornata Mondiale dell'Alimentazione con la presenza dilo chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP. E ancora: Aldo ...E ancora, il conduttore Paolo Bonolis ; in occasione del World Food Day, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione,lo Chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP, ... Massimo Bottura: «Mai pensato alla morte vivo nel futuro, ma ho paura per quello di mio figlio» Lo chef stellato è da anni in prima linea contro lo spreco e ha dato via al progetto ‘Food for souls’, che permette di salvare dalle discariche 670 tonnellate di cibo ...Massimo Bottura è Goodwill Ambassador per Unep , il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Lo chef italiano più celebre ...