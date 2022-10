Massacro del Circeo | dagli stupri alle torture mortali | ecco cosa accadde FOTOSTORIA

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, rispettivamente 19 e 17 anni, furono rapite, stuprate e torturate tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Lopez fu uccisa, Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi morta. Furono trovate nel bagagliaio di una Fiat 127, mentre i loro aguzzini erano a cena. I tre responsabili del crimine provenivano da agiate famiglie della borghesia romana, vicini agli ambienti neofascisti e missini, con precedenti per rapina a mano armata e stupro

Virgilio Notizie

I tre responsabilicrimine provenivano da agiate famiglie della borghesia romana, vicini agli ambienti neofascisti e missini, con precedenti per rapina a mano armata e stuproIl ruoloprotagonista è interpretato da Matthias Schoenaerts. I coprotagonisti Sarah e John ... Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta al. Rimarrà scioccato ... Massacro del Circeo, il killer Angelo Izzo si ripete a 30 anni di distanza: similitudini del duplice delitto Nicola Salernitana. A sorpresa l’allenatore, nei nomi delle squadre più forti, non ha annoverato la Juventus, che nonostante non stia passando un momento molto felice, nel suo organico può annoverare ...Ha picchiato brutalmente la zia e sua madre, probabilmente ubriaco: un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marigliano. I militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono ...