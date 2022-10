MArtelive | da domani a giovedì lo Spettacolo Totale

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dal 15 al 23 ottobre è in programma la Biennaleè il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1500 artisti. Irrompe per 9 giorni e in oltre 100 location (liveclub, teatri, gallerie, piazze, muri, parchi archeologici, ville) a Roma e nel Lazio. Molteplici espressioni artistiche che vanno dalla musica al teatro, dalla danza alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda