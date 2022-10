Marta Flavi | chi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo | età | carriera | foto | Instagram | Ballando con le stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022)con leha preso il via da poche settimane, ma i protagonisti, quelli che hanno deciso di mettersi in gioco e scendere in pista stanno già facendo i conti con sfide. Ed eliminazioni. E, exdi, lo sa bene: lei e il suo ballerino Simone Arena sono stati eliminati nella scorsa puntata. Ma non è certo detta l’ultima parola: la coppia ha modo di rientrare in gara, ma dovrà lavorare sodo. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe ...