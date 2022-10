Marotta sul rinnovo di Skriniar | le sue sensazioni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Novità importanti rivelate dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, che ha parlato anche del futuro di MilanIl futuro di Milanè sempre in bilico: in estate il centrale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... bravissimo, a ricompattare l'ambiente e quindi è venuta fuori una squadra che è la fotocopia di quella dell'anno scorso e siamo molto fiduciosifuturo".torna poi a commentare le voci di ...Calciomercato Inter,: 'Fiduciarinnovo di Skriniar'C'è tempo anche per parlare di mercato ed in particolare del futuro di Skriniar. Su questo argomentoha risposto alla domanda di ...Milan Skriniar è stato ad un passo dall'addio in estate: il difensore slovacco dell'Inter è stato accostato al PSG ...Una volta intervenuto ai microfoni di 'Calciomercato.it' durante l'evento del Gran Galà, Beppe Marotta ha da lì detto la sua sul rinnovo di Skriniar ...