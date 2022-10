Mario Cipollini condannato a tre anni. Era accusato di maltrattamenti all’ex moglie

'È un punto di partenza, una volta che avremo letto le motivazioni impugneremo la sentenza del tribunale di primo grado', così Giuseppe Napoleone, legale di, all'uscita del tribunale. ...È importante sottolineare che nell'udienza del 22 giugno il pubblico ministero Letizia Cai aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di carcere per, nello specifico 2 anni per maltrattamenti e lesioni nei confronti di Sabrina Landucci e 6 mesi per le minacce a Giusti.L'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini, è stato condannato a tre anni per maltrattamenti all'ex moglie ...Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni Mario Cipollini. L’ex campione del mondo di ciclismo era accusato di lesioni, maltrattamenti e minacce all’ex moglie Sabrina Landucci. Nel processo il pm L ...