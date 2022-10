Marina Ovsyannikova scappata dalla Russia | la giornalista dissidente ora è in Europa con la figlia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È fuggitae si trova adesso ininsieme a sua, ladella tv di Stato di Mosca che lo scorso marzo – poco dopo l’invasione dell’Ucraina – interruppe le trasmissioni del telegiornale per mostrare un cartello contro la guerra. L’annuncio arriva due settimane dopo che le autorità del Cremlino avevano pubblicato un avviso sostenendo che lafosse fuggita. Inserita nella lista dei ricercati, la cronista è accusata di aver diffuso false informazioni sul conflitto: un reato che potrebbe costarle fino a 10 anni di carcere. “Lei e suahanno lasciato lapoche ore dopo essere partite dall’indirizzo in cui era agli arresti domiciliari. Ora sono in ...

