La donna è scappata dagli arresti domiciliari ed è andata via dalla Russia insieme alla figlia. Lo riferisce il suo avvocato che aggiunge: 'È sotto la protezione di uno dei Paesi ...si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso 11 agosto con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il 9 ottobre era prevista una nuova udienza per valutare la sua ... Marina Ovsyannikova, la giornalista dissidente è fuggita dalla Russia Il 9 ottobre era prevista una nuova udienza per valutare la sua posizione processuale, rischiava 10 anni di carcere ...Marina Ovsyannikova, giornalista russa dissidente, è fuggita dagli arresti domiciliari ed è uscita dal Paese. Lo riferisce il suo avvocato. La ex reporter della tv di Stato russa si era licenziata dop ...