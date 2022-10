la Repubblica

... due modi diversi per raccontare il Sito Unesco dei Palazzi dei Rolli e per sperimentarenuovi ... Bari, Basilicata, Caserta, Chieti - Pescara, Genova, Irpinia - Sannio,, Messina, Molise, ......il premio del Tartufo d'Oro alla 59esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco pregiato delle...una clinica che fosse pronta a intervenire tempestivamente per dare una risposta immediata a... Marche, quei paesi dimenticati a un mese dall'alluvione Il 16 settembre le Marche si sono svegliate con 12 morti nel fango e si cerca ancora una donna dispersa, Brunella Chiù. Trenta giorni dopo Senigallia ...La polvere, il fango essiccato e la desolazione: Pianello di Ostra, la frazione più colpita in termini di vittime e di danni dall’alluvione del 15 settembre scorso, rischia di trasformarsi in un paese ...