Maltempo | nel Senigalliese ricerche Brunella proseguono

ProseguonoSenigalliese le ricerche per Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha seminato devastazione, 12 morti e sfollati ...... qualora immessa sul mercato, avrebbe assicurato alle organizzazioni criminali coinvolte...Posted on 26 Settembre 2021 26 Settembre 2021 Author Redazione Primi effetti negativi delin ...Proseguono nel Senigalliese le ricerche per Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha seminato devastazione, 12 morti ...MATELICA- Proseguono a Matelica le operazioni di verifica e gli interventi di ripristino in tutto il territorio comunale dopo il nubifragio di lunedì 10 ottobre, in zona Crinacci e ...