Mai sottovalutare il Liverpool

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ad appena due mesi dal loro incontro nel Community Shield, i giudizi sue Manchester City erano totalmente ribaltati: la squadra di Guardiola è diventata uno schiacciasassi che con Haaland davanti (20 gol in 13 partite) sembra aver raggiunto l’apice offensivo della gestione dell’allenatore spagnolo, dall’altra la squadra di Klopp – nonostante il roboante successo 1-7 in Champions in casa del Rangers – era apparsa in profonda crisi, specialmente dal punto di vista difensivo, con Trent Alexander-Arnold (partito dalla panchina a causa di un problema alla caviglia) considerato il principale colpevole del crollo improvviso. Ilaveva dimostrato più di una difficoltà anche in attacco: Salah stava facendo più fatica del solito, Luis Díaz si è infortunato e tornerà solo a fine dicembre, Nunez è vittima di tante – forse ingenerose considerato ...

