L' ultima della Boldrini | rilancia una fakenews contro Fontana Poi se ne accorge ma insiste | La sostanza non cambia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un video finto del neopresidenteCamera Lorenzoche definisce animali gli immigrati. Una delle tante bufale che spopolano su Internet. E che, però, stavolta è stata ripresa, senza neanche una verifica preliminare, da Laura. Ovvero colei che ricoprì dal 2013 al 2018 la stessa carica die meglio di tutti dovrebbe sapere cosapuò generare la diffusione di fake news sul web ai dannialte cariche dello Stato. Perché a sua volta ne fu vittima. Invece, stavolta, la deputata del Pd si «assolve» e, se possibile, rincara la dose: «Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase espressa da. In particolare la parte in cui afferma che "la priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli ...